وزير الصحة السعودي: التطعيم ولو بجرعة شرط أساسي للحج

كشفت وزارتا الصحة والحج والعمرة في السعودية، اليوم السبت، ضوابط التسجيل للراغبين في أداء مناسك حج هذا العام للمواطنين والمقيمين داخل السعودية، وأكدتا أنها تشمل فقط 60 ألف حاج وأن يكونوا ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح.



وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم، إن التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام، مضيفا: "نتابع تطورات اللقاحات، ويمكن اعتماد لقاحات إضافية مستقبلا".



من جهته، أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح المشاط، تقنين عدد الحجاج بـ60 ألفاً حرصاً على سلامتهم، مضيفاً: "وجدنا تفهماً كبيراً من الدول الإسلامية لقرارنا، درسنا كل المؤشرات بدقة لضمان سلامة حج هذا العام، وكل الجهات الحكومية مستعدة وجاهزة لخدمة الحجاج".



كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن آليات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة.



وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قررت اليوم قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك حج ها العام للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك يأتي في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.



وأكدت أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي دومًا سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصًا بالغًا وعنايةً تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها؛ امتثالاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكّنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج.



وكشفت الوزارة عن إطلاق مسار إلكتروني للحجاج، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة.