قال الفنان صبري عبد المنعم، إنه عانى من الإصابة بمرض السرطان على مدار خمس سنوات كاملة، من 2000 إلى 2005.

وقال خلال لقائه ببرنامج «باب الخلق» الذي يُقدمه الإعلامي محمود سعد على شاشة «النهار»، مساء الجمعة، إن الأزمة بدأت بشعوره ببعض الآلام في أحد ذراعيه، فتوجه إلى أكثر من طبيب دون أن يتمكن أيٌّ منهم من تشخيص طبيعة المرض وأسباب الألم.

وأضاف أنه قرره من تلقاء نفسه إجراء أشعة رنين مغناطيسي فاكتشف إصابته بورم في عضلة الذراع «الموزة»، موضحًا أنه توجه للمعهد القومي للأورام لمباشرة العلاج، بعدما كون معارف هناك بحكم ذهابه في أكثر من مناسبة لتقديم تبرعات.

من ناحية أخرى، أكد «عبد المنعم» أنه كان يحلم منذ صغر سنه بأن يكون ممثلًا ولم يكن له أي حلم آخر، موضحًا أنه التحق بالمدرسة الثانوية الميكانيكية بالأميرة، وفي يومه الدراسي الأول دخل غرفة المسرح المدرسي قبل دخوله للفصل.

وأشار إلى أنه التحق بقسم سباكة معادن الذي وصفه بأنه «كان شديد الصعوبة»، لكنه كان دائم التواجد في المسرح فاختيار ضمن فريق التمثيل بعد نجاحه في اختبار أُجري للراغبين في المشاركة.

وأوضح أنه قدّم في معهد السينما لكنه رسب في الاختبار لعدم إجرائه التدريبات اللازمة، لافتًا إلى أنه تم تعيينه في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وكان يتقاضى 12 جنيهًا، يخصم من جنيهًا ونصف كضرائب ومعاش.

وكشف أنه حصل على الثانوية العامة بدمجها في عام، سرب في مرة ونجح في الأخرى، وذلك من أجل الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وهو ما تحقق بالفعل ليبدأ حلم التمثيل.