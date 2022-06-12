قتيلان في هجوم على حافلة تقل موظفين في مطار مدينة مزار شريف بأفغانستان

أسفر هجوم على حافلة تقل موظفين في مطار مدينة مزار شريف بأفغانستان، عن مقتل شخصين، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأمس السبت، قتل 4 أشخاص على الأقل، في هجوم بقنبلة استهدف حافلة صغيرة في العاصمة الأفغانية كابل، وفق ما أفادت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة خالد زدران، إن «القنبلة التي وُضعت في الحافلة انفجرت مساء في حيّ شرقي كابل»، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يشار إلى أن سلسلة من الهجمات الدامية هزّت البلاد بقنابل في أواخر أبريل خلال شهر رمضان، وفي نهاية مايو أودت بعشرات الأشخاص، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن معظمها.