مصر ترفع حصيلتها إلى 11 ميدالية في الدوري العالمي للكاراتيه

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ارتفعت حصيلة المنتخب الوطني للكاراتيه، اليوم الأحد، بالميداليات المتنوعة ضمن منافسات الدوري العالمي المقامة بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

وحصل عبدالله هشام على الميدالية الذهبية الثانية للمنتخب الوطني في وزن تحت 75 كجم ضمن منافسات الكوميتية، بعدما جاءت الذهبية الأولى في وقت سابق اليوم من نصيب أسماء مجدي.

بينما فازت سلمى حسن بأول ميدالية فضية في منافسات تحت 55 كجم لمنافسات الكوميتيه.

وحصل لاعبو مصر في وقت سابق اليوم على ثمان برونزيات جاءت من نصيب محمد سامح بها في وزن تحت 84 كجم، و محمد محمود في منافسات تحت 75 كجم، ومحمود جلال في منافسات تحت 84 كجم.

بالإضافة إلى سارة حسين وميسرة محمد في منافسات تحت 68 كجم "كوميتيه"، و مؤمن محمد فى منافسات تحت ٦٧ كجم كوميتيه وعمرو علاء في منافسات تحت 60 كجم، وعبدالرحمن عبدالله في منافسات الوزن ذاته.

بينما جاءت بطلة منتخب مصر نغم ياسر في المركز الخامس فى منافسات تحت ٥٠ كجم كوميتيه، وجنى خميس أحرزت المركز الخامس فى منافسات الكاتا.

وأكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن الدوري العالمي يشهد منافسة قوية وساخنة بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة ونجح لاعبونا في انتزاع الميداليات البرونزية في اليوم الختامي.

وأضاف أن هناك ميداليات أخرى سيتم تحقيقها فيما تبقى من منافسات الدوري العالمي.