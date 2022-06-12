وزير خارجية لاتفيا: مصر بإمكانها تنظيم مؤتمر تغير المناخ بنجاح

قال وزير خارجية اللاتفي إدجرز رينكيفيتش، إنه ناقش مع سامح شكري، وزير الخارجية، المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تقييم ملفات الشرق الأوسط والتطور للموقف في ليبيا وسوريا، وغيرها من الملفات الإقليمية وتحقيق الفهم المشترك.

وأضاف رينكيفيتش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، مساء الأحد، أن المباحثات تطرقت إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى مناقشة بعض التحديات الراهنة والملحة، ومنها على سبيل المثال الأمن الغذائي وتصدير القمح والحبوب الأوكرانية إلى مصر.

وتابع: «نعلم أن مصر تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، وبالطبع نسعى لتجنب حدوث أزمة إنسانية أو تتعلق بملف الأمن الغذائي»، مؤكدًا أن «النقاشات مع شكري كانت مثمرة».

وأعرب عن تطلع بلاده إلى حضور مؤتمر تغير المناخ «COP 27»، قائلًا إن مصر تأخذ بزمام المبادرات العالمية في هذا المؤتمر، فضلًا عن أنها ستتمكن من تنظيم المؤتمر بنجاح.

وأردف: «بالطبع نواصل مناقشاتنا في كل المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك بضفة دورية، لتوضيح الرؤى، أمامنا بضعة أسابيع فقط ونرغب في استغلال الفرص التي نعقدها، وتنسيق العلاقات بين الأمم المتحدة ومصر له نتائج مثمرة كبيرة على الأرض».