جميل مطر يتسلم جائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة

تسلم الكاتب الصحفي الكبير وعضو مجلس تحرير جريدة «الشروق» جميل مطر، جائزة مصطفى وعلي أمين الصحفية كأفضل كاتب مقال صحفي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية لعام 2021، والذي أقيم بأحد الفنادق بالقاهرة.



وفي 10 مارس الماضي، أعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية، الفائزين بجوائز الأعمال المنشورة في عام 2021.



وفازت «الشروق» بجائزتين؛ الأولى للكاتب الكبير جميل مطر كأفضل كاتب مقال صحفي، والثانية للصحفية الشابة سمر إبراهيم عن تحقيقاتها المتميزة من دارفور.



وحصل الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي رئيس تحرير «إيجبشان جازيت» الأسبق على جائزة شخصية العام الصحفية، فيما حصل الكاتب الصحفي الكبير جميل مطر عضو مجلس تحرير «الشروق» على جائزة أفضل كاتب مقال صحفي عن ذات العام.



وحصلت سمر إبراهيم بـ«الشروق» على جائزة الشباب، عن سلسلة تحقيقات «معسكرات النازحين في دارفور»، وفاز الصحفي مصطفى رحومه، بجريدة الوطن، بجائزة التحقيق الصحفي عن ملف «إعادة اكتشاف التراث القبطي»، كما فاز الصحفي حازم بدر بجريدة الأخبار بجائزة أفضل حوار صحفي عن سلسلة حوارات «علماء الظل»، وفاز الصحفي أحمد يعقوب، بـ«اليوم السابع» بجائزة القصة الإنسانية عن «قلعة موسى».



وفاز الصحفي سامح الكاشف بمجلة ديوان الأهرام بجائزة الإخراج الصحفي، وفازت الصحفية بموقع «المصري اليوم» أسماء زكريا بجائزة «المالتي ميديا» عن «متلازمة توريت»، وفاز المصور الصحفي بموقع «المصري اليوم» طارق وجيه، بجائزة أفضل صورة صحفية عن صورة «زحام على مركز تلقي لقاح كورونا».



كما قرر مجلس الأمناء منح جائزة الانتماء إلى الكاتب الصحفي الكبير محمد بركات، وفازت رانيا صلاح نعيم بالجائزة الأولى على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم، أما الجائزة الأولى بقسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ففازت بها سلمى مجدي محمود.



كما قرر مجلس الأمناء تكريم أسماء كبار الكتاب الصحفيين الراحلين، جلال دويدار وياسر رزق وعبدالقادر محمد علي تقديرا وعرفانا لعطائهم الصحفي الكبير.



وبلغت عدد الأعمال المقدمة 371 عملا صحفيا في مجالات التحقيق الصحفي والحوار الصحفي والقصة الإنسانية والصورة الصحفية والمالتي ميديا والإخراج الصحفي وجاذزة مخصصة لشباب الصحفيين.