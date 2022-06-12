أعلن مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، عن بدء موسم جديد للعرض المسرحي"الحب في زمن الكوليرا"على مسرح الطليعة بالعتبة، اعتبارا من 15 يونيو الجاري، بناء على قرار الفنان القدير إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح بعد الإقبال الجماهيري على المسرحية.

ومسرحية"الحب في زمن الكوليرا"أحدث عروض فرقة مسرح الطليعة بقيادة مديرها الفنان عادل حسان، وتم افتتاحها في شهر مايو الماضي بقاعة زكي طليمات، وحققت في موسمها الأول إقبالا جماهيريا كبيرا، والعرض عن رائعة الكاتب العالمي جابرييل جارسيا ماركيز، وهى توليفة تجمع بين السرد والتمثيل والغناء والاستعراض وتروي أحداث الرواية قصة حب رجل وامرأة منذ المراهقة، وحتى ما بعد بلوغهما السبعين، وتصف ما تغير حولهما من أحداث.

والعرض كتابة مينا بباوي، وإخراج السعيد منسي، وبطولة دينا أحمد، محمد فريد، شمس الشرقاوي، نسمة عادل ، دينا السواح ، محمد صلاح الدين، محمود البيطار،عصام الدين شرف ، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، وفاء عمرو قابيل، وتأليف موسيقي وليد الشهاوي، وأشعار حامد السحرتي وديكور مينا رضا، وتصميم أزياء مها عبد الرحمن، واستعراضات محمد ميزو، وماكياج وفاء محمد، وتصميم إضاءة عز حلمي، ومخرج منفذ إنجي إسكندر.