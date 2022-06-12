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تحدث أدهم إليدا لاعب المنتخب المصري لكرة السلة عن انضمامه لصفوف الفراعنة وتمثيل بلد والده ووالدته بعد أن نشأ في كندا خلال السنوات الماضية.

وقال إليدا في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الأحد " أعرف روي رانا مدرب منتخب مصر منذ ان كنت في المدرسة الثانوية بكندا".

وأضاف "فور تولي روي رانا المهمة تواصل معي وقال لي لما لا نتدرب سويًا في منتخب مصر في شهر يونيو وكانت إجابتي حسنا هيا بنا انا موافق".

وواصل " تمثيل وطن والدي ووالدتي يعني لي الكثير. ولدت ونشأت في كندا وهذا يجعلني لست على دراية كبيرة بالثقافة، ولكن والداي علماني الكثير عن مصر، وجودي هنا أمر مذهل حتى الآن".

وتابع أدهم تصريحاته " أحاول الآن فقط اللعب مع المنتخب المصري وتعلم المزيد عن الثقافة المصرية، أنا مفتون بمصر واهتمامي بها يزداد كل يوم".

واردف " أعتقد أننا سنعمل بكل جد، وأعتقد أننا سنحقق الفوز في التصفيات القادمة، أنا أثق في الفريق وأثق في روي رانا".

مختتمًا تصريحاته "أنا أعلم عن روي رانا الكثير منذ فترة وأعلم أي نوعية من المدربين هو، سوف نصبح فريقًا جيدًا، سنبرهن على مدى جودتنا وما يمكننا فعله خلال التصفيات وخلال كأس العالم أيضًا إن شاء الله".