 منطقة الإسكندرية الأزهرية: لا يوجد شكاوى من امتحان مادة الاستاتيكا - بوابة الشروق
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منطقة الإسكندرية الأزهرية: لا يوجد شكاوى من امتحان مادة الاستاتيكا

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:24 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 12:24 م

 

أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في الإسكندرية الشعبة العلمية، امتحان مادة الاستاتيكا، اليوم الاثنين، دون شكاوى كما أكدت غرفة عمليات الامتحانات.

وتفقد علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية، رافقه عبدالحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان الامتحانات، ومتابعة خروج الأسئلة من مركز الأسئلة بديوان عام المنطقة بخطوط السير، وسط إجراءات أمنية مشددة من وزارة الداخلية.

كما تابع العريان الامتحانات من داخل بعض اللجان، ومنها لجنة فتيات سموحة، حيث اطمأن على توزيع الأسئلة.


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