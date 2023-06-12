يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عقد أول حملة لجمع التبرعات لصالح ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 مساء غد الثلاثاء، بعد ساعات من مثوله للمحاكمة في ميامي بولاية فلوريدا.

وستقام حملة جمع التبرعات في نادي بيدمينستر، نيوجيرسي للجولف، ويقول المستشارون إن الحدث سيكون الأول في سلسلة من التجمعات للمانحين ستعقد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقالت حملة ترامب الانتخابية، إنها تتوقع جمع 2 مليون دولار في هذا الحدث، في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لما يمكن أن يكون معركة ترشيح طويلة ومكلفة.

ومن المقرر أن يكون ترامب في ميامي، حيث يمثل أمام المحكمة في ضوء لائحة اتهام صدرت بحقه في التحقيق بشأن تعامله مع الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض إلى منزله في مار إيه لاجو بولاية فلوريدا بعد مغادرة منصبه. وكان ترامب قد تعهد بالبقاء في السباق حتى لو أدين.

ووفقا لمصدر مطلع لبوليتيكو، من المتوقع أن ينضم ترامب إلى حملة جمع التبرعات بعد الإدلاء بتصريحات عامة يتناول فيها لائحة الاتهام.

وكانت الاستعدادات لجمع التبرعات قيد الإعداد قبل وقت طويل من معرفة أنه سيمثل أمام المحكمة في نفس اليوم.

وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب يتقدم بشكل كبير على منافسيه الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية، ومع ذلك، يواجه خصما يحظى بتمويل جيد هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي اجتذب دعم بعض أكبر المانحين للحزب، حيث جمع أكثر من 8 ملايين دولار بعد إطلاق حملته في أواخر الشهر الماضي.

ويعتمد ترامب بشكل قوي على صغار المانحين بالدولار لدفعه سياسيا، ويقول المشاركون في حملته لعام 2024 إن متوسط المساهمة يبلغ حوالي 30 دولارا.

ووفقا لنسخة من دعوة للفعالية المقرر تنظيمها غدا الثلاثاء، سيحضر المؤيدون الذين يمنحون ما لا يقل عن 100 ألف دولار عشاء خاص على ضوء الشموع، فيما تقرر مكافأة أولئك الذين يقدمون تبرعات أقل بطرق أخرى، منها فرصة التقاط صور مع ترامب.