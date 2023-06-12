بوتين ينعي برلسكوني: كان صديقا حقيقيا وصاحب مبدأ

نعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني الذي توفي، اليوم الأثنين، عن عمر يناهز 86 عاما، ووصفه بأنه كان صديقا عزيزا وسياسيا بارزا.



وقال بوتين في رسالة تعزية: "بالنسبة لي كان سيلفيو شخصا عزيزا وصديقا حقيقيا"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.



وأضاف بوتين: "لطالما كنت معجبا حقا بحكمته وقدرته على اتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر حتى في أصعب المواقف".



وأكد أن روسيا ستتذكر برلسكوني على أنه كان "داعما قويا وصاحب مبدأ لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا".



وكان برلسكوني، الذي يعد أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب، يعانى من سرطان الدم وأصيب مؤخرا بالتهاب رئوي.



وتوفي برلسكوني في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، الذي دخله يوم الجمعة. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) قبل وقت قصير من إعلان وفاته أن 4 من أبنائه الـ5 وشقيقه باولو كانوا بجانبه لحظة الوفاة.