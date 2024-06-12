وصلت سفن بحرية روسية إلى العاصمة الكوبية لزيارة الميناء.

وتم استقبال الفرقاطة الأدميرال جورشكوف، بتحية بإطلاق 21 طلقة قبالة ساحل الجزيرة التي تقع بالبحر الكاريبي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، كما شوهدت غواصة نووية قبالة الساحل.

يذكر أن هافانا تبعد فقط نحو 170 كيلومترا عن كي ويست في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت الحكومة الكوبية، إن سبب الزيارة التي تستمر من 12 إلى 17 يونيو الجاري هو الصداقة التاريخية بين البلدين، إلا أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن روسيا تعتزم إجراء تدريبات عسكرية في البحر الكاريبي.

وكان من المتوقع أيضا وصول ناقلة نفط روسية وقارب إنقاذ إلى هافانا، ولا توجد أي أسلحة نووية على ظهر السفن الروسية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أثناء رحلته إلى إيطاليا لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إنه كان يتم مراقبة العمليات البحرية الروسية قبالة كوبا بالفعل في الماضي، لكنه شدد على أن الحكومة الأمريكية تراقب هذه العمليات عن كثب.

وأضاف أنه يمكن أيضا افتراض أن روسيا ستكرر هذه الأعمال في المستقبل.

وأفادت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية، بأن البحرية الأمريكية نشرت ثلاث مدمرات، وسفينة لخفر السواحل، وطائرة مراقبة بحرية لمراقبة السفن الروسية.