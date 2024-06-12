الداخلية البحرينية: الدفاع المدني يواصل جهود إخماد حريق بسوق المنامة القديم

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أعلنت وزراة الداخلية البحرينية، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق بسوق المنامة القديم، مشيرة إلى مواصلة الدفاع المدني جهوده لإخماده.

وقالت الوزراة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "الدفاع المدني يواصل جهوده المكثفة لإخماد الحريق الذي اندلع بسوق المنامة القديم ويدفع بـ 16 آلية و 63 ضابطاً وفرداً".

وأضافت "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها اللازمة في موقع الحريق" .

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ارتفاع عدد الوفيات إلى 49، من جراء حريق مبنى عمالي بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي جنوب البلاد.

وقالت الوزارة: "عدد الوفيات جراء حريق المبنى العمالي في منطقة المنقف ارتفع إلى 49 حالة"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتلقت الداخلية بلاغا بنشوب حريق في منطقة المنقف صباحا، وهرعت على إثره فرق الإنقاذ إلى المنطقة، وفق ما نقلته وزارة الإعلام عن مدير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية اللواء عيد راشد العويهان.



