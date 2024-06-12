أمين عام الناتو يدعو أعضاء الحلف إلى دعم تدريب جنود أوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، الدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، إلى الموافقة على تنسيق المساعدات العسكرية وتدريب الجنود الأوكرانيين خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ودعا ستولتنبرج، الدول الأعضاء، قبيل اجتماع لوزراء دفاع الحلف، يستمر يومين في بروكسل، إلى "الموافقة على خطة ليقود الناتو تنسيق المساعدات العسكرية والتدريب من أجل أوكرانيا".

ويمثل المشروع جزءا كبيرا من حزمة الدفاع لصالح أوكرانيا التي يرغب الحلف، المؤلف من 32 دولة، في الموافقة عليها خلال قمة لقادته مقررة في واشنطن الشهر المقبل.

ويجري الحلفاء أيضا محادثات للمصادقة على التزام بدعم مالي طويل الأجل لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج في وقت سابق إن هناك حاجة لتوفير 40 مليار يورو (43 مليار دولار) بحد أدنى سنويا لأوكرانيا.

وذكر الأمين العام للناتو أنه يتوقع أن يوافق وزراء دفاع الحلف على مشروع التدريب والدعم بعد غد الجمعة.

وحصل ستولتنبرج قبيل الاجتماع على موافقة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأنه لن يعرقل مبادرة الناتو في هذا الصدد.

وفي المقابل، تلقي أوربان تعهدا بأن المجر لن تضطر إلى المشاركة في تمويل المشروع.