تقرير: رشقة صاروخية خامسة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، بإطلاق 30 صاروخا في رشقة خامسة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في سعسع وزيفون ودوفيف على الحدود مع لبنان.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية حدوث إصابة مباشرة في أحد المباني ببلدة سعسع في الجليل الأعلى.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان على دفعات نحو صفد وطبريا والجليل الأدنى وشمالي غور الأردن.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ بشن غارات على مواقع في جنوب لبنان ردا على إطلاق دفعات من الصواريخ.

وكان جيش الاحتلال قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن عددا من الحرائق اندلعت في الشمال نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، مشيراً إلى رصد 90 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، وأن الدفاعات اعترضت عددا من القذائف، في حين سقط بعضها في مواقع عدة، مما أدى إلى اندلاع حرائق.