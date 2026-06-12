كوكوريلا يتهرب من الحديث عن مستقبله

تهرب الدولي الإسباني مارك كوكوريلا، مدافع تشيلسي، من التعليق على مستقبله مع النادي اللندني وإمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال كوكوريلا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أنا سعيد بمكاني الحالي، وطلبت من وكلائي ألا يخبروني بأي شيء الآن، لا أريد أن أعرف شيئًا في الوقت الحالي".

وعند سؤاله عن وجهته المقبلة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، اكتفى بالرد: "السؤال التالي".

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن كوكوريلا لا ينوي الاستمرار مع تشيلسي، وأن مسيرته مع النادي الإنجليزي باتت في طريقها للنهاية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإسباني يفضل العودة إلى برشلونة، النادي الذي نشأ فيه، رغم اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته.

وأضافت أن كوكوريلا أبلغ إدارة تشيلسي برغبته في الرحيل خلال الصيف، في الوقت الذي يظهر فيه اهتمام من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد أيضًا.

كما أوضحت أن إدارة تشيلسي حددت سعر بيع اللاعب بين 40 و50 مليون يورو، بينما يحظى الظهير الإسباني بتقدير كبير من المدرب الألماني هانسي فليك داخل برشلونة.