قاسم باشا يشترط مبلغا ضخما لبيع تريزيجيه

كشف حسن حلمي أوكزوز، نائب رئيس نادي قاسم باشا التركي، أن النادي يدرس عروض رسمية من أندية الدوري الإنجليزي وعلى رأسها أستون فيلا للتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني وجناح الفريق التركي.

وقال حلمي في حوار نقلته صحيفة «فاناتيك» التركية: «لقد تلقينا عرضين من أجل تريزيجيه، أستون فيلا قدم لنا عرض رسمي، وفريق إنجليزي آخر».

وأضاف نائب رئيس قاسم باشا: «النادي لا يُفكر في قبول تلك العروض، نحن لن نقبل أي عرض، أقل من 15 مليون يورو للتخلي عن تريزيجيه، وإذا لم يأتي عرض بهذه القيمة سيبقى في النادي، وأعتقد أنه سيبقي».

وأتم: "أعتقد أنّ تريزيجيه لن ينضم لأي نادٍ آخر في تركيا، لا أعتقد أنّ هناك نادٍ يمكنه دفع 15 مليون يورو، لكن خارج تركيا هذا من الممكن أنّ يحدث».

وارتبط اسم تريزيجيه في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع عدد من الأندية الإنجليزية، من بينها واتفورد، أستون فيلا وإيفرتون، بالإضافة إلى نابولي الإيطالي ومارسيليا وليون الفرنسيين.