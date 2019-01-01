تقارير: نجل بولسونارو يفوز بالدعم ليصبح سفيرا للبرازيل لدى أمريكا

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أعلن عضو الكونجرس البرازيلي إدواردو بولسونارو ، نجل الرئيس جاير بولسونارو اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية تؤيد خطط والده لتعيينه سفيراً للبرازيل لدى الولايات المتحدة.

وقال ادواردو بولسونارو بعد لقائه مع وزير الخارجية ارنستو اراوجو، :" إنني لست ابن رئيس أتي من حيث لا تدري ليشغل هذا المنصب.. إنني أترأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولدي خبرة واسعة".

وأضاف عضو الكونجرس أنه قام بالفعل "بطهي الهامبرجر المقلي" في الولايات المتحدة و "تحسين لغتي الإنجليزية" هناك ، حسبما ذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو اليومية.

وقال جاير بولسونارو أمس الخميس إنه يدرس تعيين إدواردو في المنصب – وهو أحد أهم المناصب بالنسبة للدبلوماسيين البرازيليين - الذي ظل شاغراً منذ نيسان/أبريل الماضي.

ونفى بولسونارو أن يكون الاختيار تم على أساس أن إدواردو ابنه.