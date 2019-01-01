برلماني عراقي يحذر من هجرة 30 ألف نسمة بسبب تخطيط خاطئ للموارد المائية

حذر النائب عن محافظة بابل العراقية صادق مدلول السلطاني، الجمعة، من هجرة ٣٠ ألف نسمة بسبب تخطيط خاطئ لوزارة الموارد المائية في مشروع تبطين جدول بابل، داعيًا إياها لرفع التبطين الجزئي من الجدول كونه مطلب جماهيري.

وقال السطاني - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" - إن "وزارة الموارد المائية ستتسبب بهجرة ٣٠ ألف نسمة بسبب تخطيطها الخاطئ لمشروع تبطين جدول بابل، الذي يروي عشرات الالاف من الأراضي الزراعية"، مبينا أن الوزارة أخطأت بالتبطين الجزئي منذ ٦ سنوات مما أدى لعدم وصول مياه الشرب والسقي.

وأضاف السلطاني، وهو محافظ سابق ل‍بابل، أنه "سبق وان طالبنا بتخصيص مليارين دينار لعمل دوار وتم تخصيص المبلغ بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب واللجنة المالية، لكن ومنذ ٣ أشهر لم تقم الوزارة بأي إجراء"، لافتا إلى أن "اجراءات الوزارة ضعيفة كما ان الوزير لم يقم بأي زيارة ميدانية الى الموقع".

وتابع اننا "ومن باب الانصاف فعلينا الاشادة بدور وجهود الوزير الاسبق محسن الشمري الذي زار جدول بابل ثلاث مرات والتقى المزارعين لكن انتهاء تكليفه حال دون انجاز المشروع بعكس الوزير الحالي الذي يزور جدول بابل عندما تكون الجداول ممتلئة بالمياه لعدم وجود موسم زراعي مبررا ان التبطين لايعيق وصول المياه".

واشار السلطاني، الى ان "هناك سخطا جماهيريا من مزارعي جدول بابل على سياسة الوزارة"، مطالبا الوزارة "برفع التبطين الجزئي من جدول بابل كون هذا هو الحل الوحيد وهو مطلب جماهيري".