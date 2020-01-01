المالية: إطلاق مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك لدفع الاقتصاد للأمام

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك التي سيتم إطلاقها، ستكون استكمالا لمجموعة المبادرات التي تطلقها الدولة خلال العام المالي الحالي والأعوام القادمة، لدفع عجلة الاقتصاد لزيادة القدرات الاستهلاكية للمواطنين.

وقال معيط -في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي اليوم الأحد- إن الصندوق هو "قابض" مهمته تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات تمويل الاستهلاكي، على أن تقرض المواطنين وتمول، وبالتالي المساعدة على توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعملية تمويل استهلاكي، وتسهيل وزيادة قدرة المواطنين على حصولهم على خدمات وشقق وأراضي، وفي ذات الوقت سيكون أداة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها هذه الشركات، حيث أن هذا الصندوق سيكون قابض لكنه يخرج منه عدة أذرع، منها ما يتعامل بالأمور التمويلية ومنها تحفيز الإنتاج والاستهلاك، وزيادة القدرات الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن كل المبادرات التي يتم التحدث عنها تصب في العودة للنمو المستهدف، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي أكد في مقال أن ما قامت به مصر والحكومة المصرية من إجراءات اقتصادية يمكنها من استعادة تعافي الاقتصاد بسرعة لأنها استطاعت خلال الفترة الماضية امتصاص الأزمة واتخذت إجراءت تمكنها من التعافي والعودة مرة أخرى لمرحلة النمو بالأرقام التي كانت تستهدفها.

وتابع الوزير حول مبادرة إنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل بـ90 مترا مربعا بتكاليف حوالي 70 مليار جنيه، و60 ألف وحدة إسكان لمتوسطي الدخل تتراوح مساحتها من 95 حتى 120 مترا مربعا بتكاليف حوالي 30 مليار جنيه، بإجمالي 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات، في إطار توجيهات الرئيس السيسي باستكمال إنشاء برنامج مليون وحدة سكنية، سيكون البرنامج الزمني للانتهاء منها، أولا الانتهاء من 100 ألف وحدة خلال العام المالي الحالي، ثانيا 105 آلاف وحدة خلال العام المالي المقبل، ثالثا 105 آلاف وحدة خلال العام المالي 2022-2023.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية تم الانتهاء من 414 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 52 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 41424 وحدة إسكان متوسط بتكلفة 13 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم الانتهاء من 455 ألفا و424 ألف وحدة إسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل، بإجمالي تكلفة 65 مليار جنيه.

وأوضح أنه عند إضافة 250 ألف وحدة إسكان المقرر تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة بتكلفة 70 مليار و60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 30 مليار جنيه، سنصل في نهاية 3 سنوات القادمة الانتهاء من 765 ألفا و424 وحدة من مبادرة المليون وحدة بتكلفة 165 مليار جنيه.