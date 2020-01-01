المسماري: نطالب المجتمع الدولي بوضع آلية تضمن منع المليشيات المتطرفة من استغلال النفط الليبي

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن بيان الجيش الليبي الذي صدر مساء اليوم السبت، تضمن آلية لمنع المليشيات المتطرفة من استغلال النفط الليبي ومراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية.

وناشد في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، المجتمع الدولي بالمساهمة في وضع آلية تضمن منع المليشيات المتطرفة من استغلال النفط الليبي.

وأشار إلى أن الجيش الليبي سيظل يمنع العمل في حقول وموانئ تصدير البترول حتى يتم توزيع الثروة الليبية بشكل عادل، قائلًا إن هذه المطالب وردت من الشعب الليبي الذي فوّض القيادة العامة للجيش الليبي للتفاوض نيابة عنه.

ولفت إلى أن خسائر ليبيا المالية خلال عشرة أيام بلغت نحو نصف مليار دولار، متسائلًا: «أين ذهبت أموال الليبيين في السابق؟».