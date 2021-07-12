الجيش اللبناني يوقف 26 شخصا كانوا يعدون لتهريب مواد إلى سوريا

أوقفت وحدات الجيش اللبناني في الفترة ما بين 8 و12 يوليو الحالي، 20 مواطناً لبنانياً و5 سوريين وفلسطينياً في شمال لبنان وشرقه وجنوبه، كانوا يعدون لتهريب عدد من المواد إلى سوريا.



وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الإثنين: "أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال والجنوب اعتباراً من تاريخ 8 / 7 / 2021 ولغاية 12 / 7 / 2021، عشرين مواطناً و5 سوريين وفلسطينياً واحداً".



وأضاف البيان أن وحدات الجيش ضبطت "5 سيارات و5 آليات نوع بيك أب و5 دراجات نارية و3 آليات نوع فان وشاحنة واحدة جميعها محملة بحوالى 18 ألف و 500 لتر من مادة البنزين و2400 لتر من مادة المازوت، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الدخان والتنباك المعسل، المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية".



وجرى تسليم المضبوطات، بحسب البيان "وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".



يذكر أن وحدات من الجيش اللبناني تقوم بشكل شبه يومي بضبط كميات من المواد المعدة للتهريب إلى سورية وخاصةً مادتي المازوت والبنزين، وتوقف المهربين ومعظمهم من اللبنانيين والسوريين.