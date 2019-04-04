تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، اليوم الاثنين، محاكمة أحد عناصر 6 أبريل؛ لاتهامه بالتظاهر مع آخرين، سبق الحكم عليهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بولاق الدكرور".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، العديد من التهم، منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.