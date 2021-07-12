أردوغان: العلاقات التركية الإسرائيلية مهمة لأمن واستقرار الشرق الأوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العلاقات التركية الإسرائيلية لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على أن أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستسهم أيضا في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بـ"منحى إيجابي".

جاءت تصريحات الرئيس التركي في اتصال هاتفي مساء اليوم الإثنين مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، حيث هنأه أردوغان بمنصبه الجديد، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية على صفحتها بموقع "تويتر".

وأضاف أردوغان أن المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل على أساس حل دولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أردوغان خلال الاتصال مع هرتسوج إلى أن تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات لاسيما في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

كانت العلاقات التركية الإتسرائيلية قد شهدت توترات شديدة في اعقاب هجوم اسرائيلي استهدف سفينة المساعدات التركية لغزة "مرمرة" عام 2010اسفر عن مقتل اشخاص اتراك على متنها ، وبسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.