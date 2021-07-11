رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تبطين الترع والمصارف

تابع العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، أعمال تبطين الترع ومتابعة معدلات نسب تنفيذها داخل نطاق المدينة.

وأوضح "لطفي"، أنه تم متابعة أعمال التجهيزات لتبطين الترع برفقة عبد الحميد الكيلانى مدير التفتيش المالي والإداري بمجلس المدينة، ومسؤولي هندسة ري الأقصر، لافتا إلى أنه يجري التجهيز لتبطين ٨ ترع داخل نطاق المدينة بحوالي ٢٣.٦٠٠ كم بتكلفة مبدئية ٥٣ مليون جنيه.

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أن أعمال التجهيزات تشمل تبطين ترعة جنابية الكرنك الشرقية بطول ٤٤٠٠ متر داخل حيز المدينة تبدأ من البياضية حتى المدامود بجوار كمين العماري، ترعة الكرنك الشرقية عند مدخل البحاروة بطول ٤٣٠٠ متر حدود المدينة تبدأ من الحبيل حتى المدامود، ترعة العالية المستجدة عند مدخل حي المطار بطول ٢١٠٠ متر حدود المدينة تبدأ من الحبيل حتى المدامود حتى الفرقة ١٥، وترعة فرع واحد الأقصر بطول ٢ كم مغطى تبدأ من بنزينة حماده أدم إلى شريط السكة الحديد أو شركة كيمو.

وتابع لطفي: "كما تشمل أعمال التجهيزات تبطين ترعة جنابية الكرنك الغربية بطول ٢ كيلو متر تبدأ من طريق المطار حتى كوبري يسى، ترعة نجع الشيخ المنتهية بطول ٢٨٠٠ متر تبدأ من مرور الأقصر حتى طريق المطار نجع حسونة عند مدخل العوابد أو السمانين، ترعة صغيرة مسقي بابور حرف (أ) بطول ١٥٠٠ متر تبدأ من نجع حسونة حتى نجع الحوالات، ترعة صغيرة مسقى بابور حرف (ب / د) بطول ٤٥٠٠ متر تبدأ من نجع السمانين حتى بنزينة النيل.

وأكد رئيس المدينة أن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية الذي أطلقة فخامة الرئيس السيسي في شهر أبريل الماضي بجميع محافظات مصر والذي يساهم في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياة الري بحوالي (٥) مليارات متر مكعب سنوياً.