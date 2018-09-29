أسيوط: إزالات فورية لمخالفات بناء وتعديات على أراضي زراعية بالبداري وحي شرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بقرى ومراكز المحافظة مستمرة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير.



وأشار إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة؛ لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.



وأكد محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة فورية بحي شرق أسيوط خلال حملة تنفيذية برئاسة أيمن محروس رئيس حي شرق، وبمشاركة الشاذلي محمد نائب رئيس حي شرق، ورشاد محمود مدير الإشغالات والإزالات بالحي، وتم تحرير المحضر اللازم للمخالفين.



وفي نفس السياق، ترأس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، حملة لتنفيذ بعض الإزالات الفورية لتعديات على أراضي زراعية ومخالفات بالأراضي الزراعية قبل تفاقمها بنطاق قرى المركز فور رصدها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة في المخالفات، وذلك خلال حملات بمشاركة نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.