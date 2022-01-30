قيس سعيد يعلن حربا إلكترونية على إخوان تونس

لوقف نزيف الشائعات التي يروج لها إخوان تونس لإثارة الأوضاع في البلاد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حربا إلكترونية على عناصر الجماعة.

واستقبل الرئيس قيس سعيد، مساء الثلاثاء بقصر قرطاج، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.

وتناول اللقاء، وفق بيان للرئاسة التونسية،" دور كل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات وهتك الأعراض، إلى جانب القذف والسب اللذين صارا يطالان عددا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول."

وقال قيس سعيد إن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي "بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون."

كما أكد سعيد أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي على المضي قدما إلى الأمام كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنها اجتماعية

وشدد على أن" الدولة لا تدار بناء على الإشاعات والافتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات".