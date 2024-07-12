استطلاع رأي إسرائيلي: بن جفير خليفة محتمل لنتنياهو في رئاسة كتلة اليمين

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، هو خليفة محتمل لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرئاسة كتلة اليمين في إسرائيل.

وبيَّن موقع "واللا" الإلكتروني الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، أن استطلاع رأي إسرائيلي، أظهر تقدم بن جفير بنسبة 24% من بين مؤيدي الائتلاف الحاكم في إسرائيل، يليه يوسي كوهين، وزير الطاقة، بنسبة 14%، ثم بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، بنسبة 11%.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، أن "43% من الإسرائيليين يرون أن بيني جانتس، العضو السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء في البلاد"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن بيني جانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة" والذي قدم استقالته من عضوية "كابينيت الحرب" على غزة، الشهر الماضي، هو أكثر ملائمة لمنصب رئاسة الوزراء بنسبة 43%، بينما يرى 38% أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي هو الأنسب للمنصب ذاته.

وأوضح استطلاع الرأي أنه "إذا كان هناك اختيار بين نتنياهو، ورئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، لرئاسة الوزراء في الوقت الراهن، فإن بينيت يتفوق بنسبة 48% مقابل 35% فقط لنتنياهو".