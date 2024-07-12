محافظ جنوب سيناء يتابع تشغيل الأتوبيسات الكهربائية ويؤكد على الالتزام بالمواعيد والنظافة

تابع اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أعمال التشغيل التجريبي لـ 5 أتوبيسات الكهربائية التي تعمل كوسائل نقل داخلي بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى لمنظومة المواصلات التي تعمل بالكهرباء، ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة التزام السائقين بسلامة الحافلات الكهربائية والمواعيد و النظافة، فضلًا على الأمانة وحسن معاملة المواطنين والزائرين، مع الحفاظ على الزى الموحد للظهور بالمظهر الحضاري الذي يتماشى مع مكانة شرم الشيخ السياحية في مختلف دول العالم.

وقال المحافظ، إن الحفاظ على المال العام على رأس أولوية العمل خلال المرحلة المقبلة، وتعد مسئولية الحفاظ على المال العام مشتركة للقائمين على العمل والمواطنين، مطالبًا المواطنين بملء استبيان الرأي لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم.

جدير بالذكر أنه جرى تخصيص 24 محطة للأتوبيسات الكهربائية داخل مدينة شرم الشيخ في الرحلة ذهابًا وايابًا، وتبدأ من السوق القديم وتنتهي أمام محمية نبق، والحافلة تتسع لعدد 49 راكب، ومزودة بكاميرا داخلية، و2 كاميرا خارجية للقيادة، و شاحن USB وجهاز باص اتسوتو ب خاص بلفت نظر السائق بأن أحد الركاب يريد النزول، إضافة إلى جهاز انذار حريق واطفاء ذاتي.

وهذه الحافلات صناعة مصرية، وتسير مسافة تتراوح بين 300 إلى 350 كيلو متر في الشحنة الواحدة، ويستغرق شحن الحافلة بالمحطة من 120 حتى 180 دقيقة ومحدد بسرعة لا تزيد عن 70 كيلو في الساعة لتتناسب مع السرعة المقررة التشغيل داخل المدن.