ينظم المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان "من القلب إلى القلب: الأم حارسة تراث أغاني الأطفال"، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "ميراثك تراثك" التي تقام على مدار شهر يوليو 2025.

وتعقد المائدة في تمام الخامسة مساء غد الأحد، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وتديرها الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، رائدة أدب الأطفال.

ويشارك في اللقاء نخبة من الكتاب والمتخصصين في مجال ثقافة الطفل والتراث الشعبي، وهم: "أحمد طوسون قاص وروائي وكاتب أدب أطفال، أحمد عبد العليم رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، الدكتور أحمد مجاهد أستاذ الدراما بكلية الآداب جامعة عين شمس، صفاء عبد المنعم قاصة وروائية، عبده الزراع شاعر وكاتب أطفال، وعضو لجنة فنون الطفل، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية، محمد ناصف كاتب مسرحي ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مسعود شومان شاعر وباحث في الدراسات الشعبية".

وتأتي هذه الفعالية لتسليط الضوء على الدور المركزي للأم في نقل وحفظ تراث أغاني الأطفال، باعتبارها الذاكرة الحية التي تحفظ هذا التراث الشفاهي من الاندثار، ولتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي المرتبط بالطفولة