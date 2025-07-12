قرر اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة في الغربية، تشكيل لجنة لفحص الملفات الطبية لتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت الشبابية والرياضية والشركات الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن دور اللجنة المشكلة يتمثل في تنفيذ خطتها لمتابعة الرعاية الصحية والبدنية للرياضيين، من خلال إجراء الفحوصات الطبية الدورية الشاملة للاعبين من مختلف المنشآت الشبابية والرياضية والشركات الرياضية وفقًا للاشتراطات الصحية والطبية المعتمدة من الوزارة.

وتهدف اللجنة، إلى تحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع ملفات اللاعبين لضمان حقوقهم، وتشمل هذه المتابعة التأكد من استيفاء جميع الشروط والإجراءات التنظيمية الخاصة، وضمان تطبيق اللوائح والقوانين بشكل صحيح؛ مما يساهم في تطوير الرياضة ورفع مستوى الأداء.

وأكد حنفي، أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة؛ لضمان جاهزية الرياضيين بدنيًا وصحيًا، وتوفير بيئة رياضية آمنة وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الإنجازات، ورفع راية مصر في مختلف المحافل الرياضية، تحت إشراف اللجنة المشكلة من عضوية كل من أحمد المرسي مدير الإدارة الاستراتيجية، وشويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة.