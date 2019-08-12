مصر تواجه سلوفينيا في ثمن نهائي مونديال شباب اليد

سيواجه المنتخب الوطني لكرة اليد مواليد 2000 نظيره السلوفيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم والمقامة حاليا في مقدونيا.

ونجح المنتخب في التأهل لدور ثمن النهائي بعد فوزه على المجر بنتيجة 31-24 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأثنين في ختام مباريات الدور الأول وضمان صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط عقب تعادل المنتخب الفرنسي أمام السويد ليواجه سلوفينيا الذي احتل المركز الرابع في المجموعة الأولى عقب الهزيمة أمام النرويج بنتيجة 25-34.

وستُقام المباراة بين المنتخبي الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة.

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.