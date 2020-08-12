محافظ المنيا يطمئن على 21 مصابا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري بالطريق الصحراوي الشرقي القديم"وصلة بني حسن الشروق"، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ مساء الثلاثاء حالة المصابين، بمستشفي المنيا العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.

رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الاسعاف، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

واطمأن المحافظ علي الحالة العامة للمصابين ومدي احتياجهم لاي نوع من الدعم، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف إعانة عاجلة للمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المقررة.

من جانبه قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إنه تماثل للشفاء 5 مصابين وتم خروجهم من المستشفي، و هناك 16 حال ما زالت تتلقي العلاج ما بين اصابات خفيفة لمتوسطة عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكسور، ومن المتوقع خروجهم في القريب العاجل وفقا للتقارير الطبية.