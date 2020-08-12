استطلاع: غالبية الأسكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف، اليوم الأربعاء، أن غالبية الأسكتلنديين يؤيدون الاستقلال عن المملكة المتحدة مع دعم للقوميين الذين عززت موقفهم رؤية أكثر إيجابية بخصوص كيفية استجابتهم لجائحة "كوفيد-19" مقارنة بلندن.



وأفاد الاستطلاع الذي أجرته يوجوف لصالح صحيفة تايمز بأن 53% من الأسكتلنديين سيصوتون لصالح استقلال أسكتلندا لو أجري استفتاء، بزيادة نقطتين مئويتين عن استطلاع أجري في يناير الماضي وأعلى مستوى تأييد للاستقلال سجلته مؤسسة يوجوف، وفقا لوكالة رويترزز



ويعد هذا أحدث استطلاع للرأي يشير إلى زيادة التأييد لاستقلال أسكتلندا وقد يعزز الدعوات لإجراء استفتاء آخر بخصوص القضية بعد أن رفض الأسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55% مقابل تأييد 45% في الاستفتاء الذي أجري عام 2014.



ويصر الحزب القومي الاسكتلندي، الذي يتولى الإدارة المفوضة في اسكتلندا، على أنه يحق له إجراء استفتاء آخر، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن استفتاء 2014 كان حاسما ويجب احترامه.



وأشار الاستطلاع إلى أن الحزب القومي الاسكتلندي في طريقه للفوز بأغلبية غير مسبوقة في البرلمان الاسكتلندي في انتخابات العام المقبل، مما سيؤدي إلى مواجهة محتملة بخصوص الدستور مع وستمنستر.



ويبدو أن كثيرا من الزيادة في الدعم مرتبط بتباين وجهات النظر بشأن القيادة في اسكتلندا والمملكة المتحدة بصفة عامة، فقد اتفق نحو 72% ممن شاركوا في الاستطلاع على أن أداء رئيسة الوزراء الأسكتلندية وزعيمة الحزب القومي نيكولا ستيرجن كان جيدا جدا، أو جيدا إلى حد ما، بينما لم ير ذلك بالنسبة لأداء جونسون سوى 20% فقط.



وكشف استطلاع مؤسسة يوجوف أن 52% من الناخبين يرون أن اسكتلندا تسير في الاتجاه الصحيح، بزيادة 20% عندما تم توجيه ذات السؤال قبل عام.



وشارك في استطلاع مؤسسة يوجوف 1142 شخصا بالغا خلال الفترة بين 6 و10 أغسطس الجاري.