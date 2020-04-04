الهند تسجل أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد، ارتفعت إلى مليونين و329 ألفا و638 حالة، وذلك عقب تسجيل 60 ألفا و963 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 46 ألفا و91 حالة، وذلك عقب تسجيل 834 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و639 ألفا و599 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة كثيفة في معظم أنحاء العالم.