الجزائر تستأجر طائرتين من الاتحاد الأوروبي لإخماد الحرائق

توصلت الجزائر لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لاستئجار طائرتين لإخماد الحرائق كانتا تستخدمان في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة باليونان.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن الوزارة الأولى قولها إنه "سيتم وضع الطائرتين حيز الاستغلال بدءا من غد الخميس في الولايات التي نشبت فيها حرائق الغابات، وذلك في إطار تسخير كل الإمكانيات والدعم لإطفاء هذه الحرائق".

ومن جهة أخرى، كشف عبد القادر عميروش النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، عن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق بالمنطقة إلى 69 منهم 20 عسكريا.

بينما سجل جهاز الدفاع المدني بولاية بجاية شرقي البلاد اليوم وفاة رجلين وامرأتين نتيجة الحرائق المشتعلة بالمنطقة.

وكان الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري أبرز خلال تفقده المفارز العسكرية المشاركة في جهود إطفاء حرائق الغابات بولايتي تيزي وزو وبجاية اليوم، استشهاد 28 عسكريا وإصابة 14 أخرين بحروق متفاوتة الخطورة.