الكشف على 727 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية حاجر خزام بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".



وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٧٢٧ مواطنا فى ٦ تخصصات طبية بواقع (٢١٤ حالة أمراض جلدية وتناسلية ، ١٨٤ حالة طب اطفال ، ١٤٦ حالة أمراض باطنة ، ٨٢ حالة جراحة عامة ، ٤٩ حالة تنظيم الأسرة ، ٤٩ حالة أمراض نساء وتوليد)، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٢٨ حالة ، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.



وقال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إن هذه القوافل الطبية تقدم خدمات الكشف والعلاج مجانا، وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.