جامعة المنوفية تشارك في الملتقى الطلابي لذوي القدرات الفائقة في الجامعات والمعاهد

شاركت إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، في انطلاق فعاليات الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة في الجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف٢"، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وشهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استقبال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ ليحاور طلاب الجامعات المصرية عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة السلوكيات غير السوية، ضمن فعاليات الملتقى القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية.

وأشار المفتي، في كلمته، إلى أن طابع المجتمعات العربية والإسلامية الميل إلى التدين، ومن هنا كان ولا بد أن يتمتع الخطاب الديني بالوسطية باعتبارها من أهم الخصائص الإسلامية، وذكر الفرق بين الاعتدال والتطرف.

وأوضح أن طبيعة المصريين لها نمط خاص يعتمد على مواجهة التحديات مهما كانت الصعاب ومهما واجهتم معوقات، مسلحين بالتدين وحب الدين أيا كانت العقيدة التي نتبناها.

وتضمن الملتقى دورة الأنشطة الطلابية في تشكيل وعي طلاب ذوي القدرات الفائقة، حاضر فيها الدكتور إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة، ورئيس الاتحاد الإفريقي البارالمبي لكرة الطائرة، والذي يعد أحد أعضاء الاتحاد الدولي البارالمبي لكرة الطائرة.

وأكد الدكتور إيهاب حسنين، خلال الدورة، أنه أمام أبطال لديهم قوة الإرادة، موضحا الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها الطلاب ذوو القدرات الفائقة منها لعبة البوتشا لأصحاب الإعاقة شديدة الإصابة.

وتابع: "لا يوجد شيء مستحيل، ولا يوجد يأس في الرياضة".

واستكمل حديثه، عن دور الأنشطة الطلابية في تنمية شخصيات الطلاب، مؤكدا أنها تساعد الطلاب في الکشف عن ميولهم، والاستفادة من قدراتهم وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية والروحية الأصلية فيهم، وأنها تعمل على بناء شخصية الطالب خاصة من ذوي القدرات الفائقة.

وشارك طارق دسوقي الطلاب ذوي القدرات الفائقة في عمل اسكتش مسرحي لنموذج مصغر من أوبريت غنائي شعري، وأقيمت فقرة خاصة لمسرح العرائس لتعزيز الثقافة المرتبطة بتحريك العرائس، وإتاحة الفرصة للطلاب واكتشاف مهاراتهم في هذا المجال.

وجرى إلقاء محاضرة عن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، ومحاضرة عن الفن كقوة ناعمة ودوره في تنمية إبداع ذوي القدرات الفائقة، وعقد ورش عمل عن تنمية المهارات الإبداعية للطلاب، وتم توزيع الشهادات على الطلاب وهيئة الإشراف.

ونظم معهد إعداد القادة، زيارة للطلاب ذوي القدرات الفائقة إلى أحد المشروعات القومية "المتحف القومي للحضارة المصرية"؛ لتعزيز الوعي بالتراث المصري وحضارة مصر، وبيان مدى الإنجاز العظيم لصرح تتفرد به الجمهورية؛ مما يسهم في نشر المعرفة بمقدرات الوطن وتعزيز الانتماء لدى الشباب، تحت إشراف طارق كمال مدير إدارة إعداد القادة ومحمود حافظ كبير إخصائيين بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.