منصة إلكترونية لمستشفيات قنا الجامعية لتلقي شكاوى المواطنين

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه جار الإعداد لإطلاق منصة إلكترونية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين، التي تخص المستشفيات الجامعية في ضوء السعي الدائم نحو تحقيق أعلى مستوى لرضاء المرضى، وذلك تحت إشراف الدكتور علي عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، أن سيتم طرح واعتماد المنصة خلال مجلس الجامعة القادم.

وأضاف الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقنا ورئيس الفريق المكلف بإعداد المنصة، أن المنصة ستتيح استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتي سيتم تحليلها والعامل معها بصورة آلية، مما يمكن صاحب الشكوى من عرضها على أعلى المستويات الإدارية من ناحية وتمكين القيادات أيضاً من اكتشاف المشكلات وتحليلها بالسرعة المطلوبة وسرعة التعامل معها.