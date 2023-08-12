فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام أتليتك بلباو

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يحل فريق ريال مدريد، ضيفاً على منافسه أتليتك بلباو، اليوم السبت، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30، على ملعب سان ماميس.

وتعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الحارس الأساسي "للميرنجي"، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك أثناء تدريبات الفريق، مما يعني غيابه لنهاية الموسم.

ويسعى الفريق الاسباني لتدعيم مركز حراسة المرمى، قبل نهاية فترة الانتقالات الجارية.

ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: ديفيد ألابا، إدير ميليتاو، داني كارفاخال، وفران جارسيا.

الوسط: توني كروس، أوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينجا.

الهجوم: رودريجو، جود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور.