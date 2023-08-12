رئيسة تايوان تعرض مساعدات على ولاية هاواي الأمريكية بعد حرائق الغابات

أعربت رئيسة تايوان تساي إينج - وين أمس الجمعة، عن تعازيها لهؤلاء الذين تضرروا بسبب حرائق الغابات في ولاية "هاواي" الأمريكية.

ونقل المتحدث باسم المكتب الرئاسي لين يو تشان عن تساي، قولها في بيان إنه بالإضافة إلى قلقها، أصدرت الرئيسة تعليمات لوزارة الشئون الخارجية لنقل استعداد الحكومة لتقديم أي مساعدات ضرورية إلى أمريكا، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم السبت.

وأضاف لين، أن الرئيسة تأمل في تعافي سريع وعودة للحياة الطبيعية في ولاية "هاواي".

وطلبت تساي، من مكتب تمثيل البلاد في هاواي مراقبة ودعم المواطنين التايوانيين، المحاصرين في الكارثة، التي خلفت بلدة تاريخية في هاواي في أنقاض متفحمة.

ومن جهة أخرى، ذكر مسئولون في مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، أمس الجمعة، أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات ارتفعت إلى 67 شخصا.

وذكرت مقاطعة ماوي في بيان على الإنترنت، أن جهود مكافحة الحرائق تتواصل وأن حريق لاهاينا لم يتم احتواؤه بعد.

وكان قائد الشرطة في ماوي، قال في وقت سابق، إن ألف شخص مازالوا في عداد المفقودين، حيث لاذ السكان بالفرار من مناطق لم يعد بها كهرباء ولا خدمات هواتف أو انترنت.

وأظهرت الصور التي التقطت من الجو، أن النيران أتت على أكثر من 270 مبنى في بلدة لاهاينا الساحلية التاريخية، وحولتها إلى حطام ورماد.

وقال جوش جرين حاكم هاواي، أثناء جولة تفقدية وسط البلدة المدمرة، إن هذه هي أكبر كارثة طبيعية تتعرض لها الولاية على الإطلاق.

وحذر أن حصيلة القتلى قد ترتفع على الأرجح.