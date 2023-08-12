تواصل النجمة لطيفة، استعداداتها لحفلها الكبير بمهرجان قرطاج الدولي، والتي تقام غدا الأحد 13 أغسطس على المسرح الكبير، وقد أعلنت إدارة المهرجان عن نفاد كل التذاكر فور طرحها للجمهور.

وأجرت لطيفة، عدة بروفات مع الفرقة الوطنية التي تشاركها في الحفل، واستقرت على اختيار مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها ما بين الماضي والحاضر، كما تقوم بغناء عدد من الأغاني الجديدة لأول مرة لجمهور مهرجان قرطاج الذي يتعطش لها منذ فترة طويلة.

وتحيي النجمة التونسية لطيفة الحفل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمرأة التونسية، إذ تحتفل النجمة بالمرأة التونسية والتي تمثلها لطيفة في الوطن العربي بنجاحاتها ومسيرتها الفنية الاستثنائية.

وأبدت لطيفة سعادتها في تصريحات صحفية، بالعودة للغناء على المسرح العريق بقرطاج، مؤكدة أن تواجدها وسط جمهورها في تونس وطنها، يعد من أسعد لحظاتها.

وذكرت أنها جهزت مجموعة من المفاجئات لجمهور الحفل، وقالت: "العنوان الرئيسي لهذه الحفلة هو حفلة المرأة التونسية، توحشت جمهوري في تونس وسأبذل جهدا كبيرا لإسعادهم في يوم المرأة التونسية".

وأكدت لطيفة، أنها لم تغيب عن تونس بروحها، وأن عدم تواجدها في مهرجان قرطاج خلال السنوات الماضية، لا يعني إطلاقا أنها بعيدة عن الجمهور التونسي، مضيفة أن الجمهور التونسي يقف خلفها ويتابعها ويدعمها أينما تواجدت.

الجدير بالذكر أن لطيفة انتهت من تسجيل ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وطرحت منه أغنيتين حتى الأن هما "طب اهو" و"مون أمور"، وحققتا نجاح ورواج كبير فور طرحهما، وستواصل طرح باقي أغاني الألبوم تباعا خلال الفترة المقبلة.

التتبع