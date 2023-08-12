الجيش اللبناني يوقف 130 سوريًّا لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية

أوقف الجيش اللبناني، اليوم السبت، 130 سوريًّا وخمسة مواطنين شمال البلاد لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي، إن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش أوقفت اليوم في بلدة الشيخ زنّاد، عكار 130 سوريًّا وأربعة مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية".

وأشارت إلى توقيف "الرأس المدبر للعملية" وهو مواطن، لافتة إلى مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.