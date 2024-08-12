أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة بعد تعديل النتيجة بعد إضافة درجتين لمادة الفيزياء للشعبة العلمية.

وقالت الوزارة إن قائمة الأوائل خضعت لمرحلة دقيقة من المراجعة.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت صباح اليوم أنه من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء.

وحرصا على تحقيق مبدأ الشفافية، توضح الوزارة الآتي:

- اعتبار الإجابتين (ب، ج) صحيحة للسؤال رقم ٣٤ (نموذج أ) وما يعادله في باقي النماذج بامتحان مادة الفيزياء وبناء عليه تم إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الاجابة (ب) وتعديل نتيجتهم.

- قامت الوزارة باتخاذ كل الإجراءات بالتعاون الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين لطلاب الشعبة العلمية الذين قاموا باختيار الإجابة (ب) لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني احالة اللجنة المسئولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الاجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن كل ما ورد من اجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وأعلنت عنها بمنتهى الشفافية تأتي في إطار حرصها ومسئوليتها الأصيلة عن حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

kashf2024_12-8-2024 by Hanan Hamdeto on Scribd