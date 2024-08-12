 البريطاني دالي يعتزل الغطس بعد فضية «باريس 2024» - بوابة الشروق
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البريطاني دالي يعتزل الغطس بعد فضية «باريس 2024»

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 6:51 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 6:51 م

كشف البريطاني توم دالي، اعتزاله رياضة الغطس، عقب مشاركته في دورة ألعاب باريس الأولمبية.

وقال دالي، 30 عاما، الذي فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عام 2021، إنه قرر إنهاء مسيرته الرياضية خلال مقابلة أجراها مع مجلة (فوج) البريطانية.

وأوضح دالي، الذي أضاف خامس ميدالية أولمبية إلى مجموعته عقب فوزه بالميدالية الفضية في مسابقة الغطس المتزامن لمسافة 10 أمتار في باريس: "يبدو أن الأمر من قبيل السريالية".

وأضاف دالي في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لقد شعرت بتوتر شديد قبل المشاركة في هذا الحدث، مع العلم أنه آخر أولمبياد لي، كانت هناك الكثير من الضغوط والتوقعات، كنت حريصا على الفوز بميدالية".

واختتم نجم الغطس البريطاني تصريحاته قائلا "لكن ينبغي علي اتخاذ القرار في مرحلة ما، ويبدو أن الوقت مناسب الآن لإنهاء الأمر".


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