بريطانيا تدعو إيران وحلفاءها لعدم مهاجمة إسرائيل

دعت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إيران وحلفاءها إلى الإحجام عن شن هجمات من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية، مؤكدة أنها تعمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد في الشرق الأوسط.

وقالت الحكومة البريطانية، خلال بيان: "لن ندخر أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

في السياق ذاته، رحب قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بعمل الوسطاء الدؤوب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشددين على ضرورة انتهاء "المعارك الآن، وأن يتم إطلاق سراح كل المحتجزين الإسرائيليين".

وتزايدت مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس في إيران، وفؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله ببيروت، مما أثار تهديدات بالرد على إسرائيل.