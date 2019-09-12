أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبًا عامًا خلفًا للمستشارنبيل صادق.

عين الصاوى بالنيابة العامة فى 4 فبراير عام 1986، عمل وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامى 1992، 1993.

عمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام من العام القضائى 1994 حتى العام القضائى 1998 «مدنى، ضرائب، تنفيذ، جنائى، شرعى»، وعمل عامين كعضو يمين دائرة، وعامين كرئيس محكمة جزئية.

عمل رئيسًا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائى 1998/1999، ورئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائى 1999/2000 حتى عام 2001/2002 وشغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله.

عمل رئيسًا للنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاث أعوام من عام 2002/2003 حتى عام 2004/2005 قام خلالها بتطوير العمل بنيابة المرور وإدخال نظام الحاسب الآلى لنيابات المرور وتمكين المواطن من انهاء الإجراءات عن طريق الانترنت.

عمل محاميًا عامًا «مفتش أول قضائى فنى» بالتفتيش القضائى لنيابات المرور العام القضائى 2005/2006، ومحاميًا عام لنيابة غرب القاهرة الكلية العام القضائى 2006/2007، ومحاميًا عامًا لنيابة الجيزة الكلية ثلاثة اعوام من العام القضائى 2007/2008 حتى العام القضائى 2009/2010.

تم ترقيته إلى درجة رئيس استئناف عام 2010، وعين رئيسًا للمكتب الفنى للمركز القومى للدراسات القضائية، وعين الأمين العام للمركز القومى للدراسات القضائية، وعين رئيسًا محكمة الجنياتات بالقاهرة فى أكتوبر 2013 «بدوائر جرائم الإرهاب».

ندب بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة فى عام 2015 بالإضافة إلى عمله وأسند إليه رئاسة مامورية القاهرة الجديدة للاستئناف، وندب قاضى تحقيق فى قضايا الفساد بالإضافة لعمله، وندب للأمانة العامة باللجنة العاليا للانتخابات رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى، وندب للعمل محامى عام أول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10/2015 حتى 10/2017 وفى العام الأخير اسند إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعين مديرًا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارًا من 10/2017 وحتى الآن.

من أبرز القضايا التي حقق فيها: تفجير الكاتدرائية البطرسية، وإدلاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة بتصريحات مضرة بالاقتصاد القومي، والفساد المالي بمؤسسات الصحافة القومية عقب ثورة يناير.