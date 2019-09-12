السلطات المكسيكية تعتزم فتح تحقيق في مزاعم بقتل رجال الشرطة أفراد عصابة خارج نطاق القانون

تحقق السلطات المكسيكية فيما إذا كانت قوات الأمن أعدمت ثمانية من المشتبه في أنهم مجرمون، تردد أنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار، حسبما قال مسؤول أمني في ولاية تاماوليباس، الأربعاء.

وقتل الرجال الخمسة والسيدات الثلاث، الذين كانوا يشتبه في إنتمائهم إلى عصابة إجرامية في مدينة نويفو لاريدو المقابلة لمدينة لاريدو في الولايات المتحدة يوم 5 سبتمبر.

وقالت السلطات الإقليمية إن العصابة أطلقت النار على الشرطة.

إلا أن مقاطع فيديو وشهادات من منظمة معنية بحقوق الإنسان في مدينة نويفو لاريدو، عرضت على التليفزيون، أظهرت أن الشرطة ربما تكون قد قامت بقتل أفراد العصابة الثمانية خارج نطاق القانون.

وقال لويز ألبرتو رودريجيز، المتحدث باسم السلطات الأمنية في تاماوليباس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ممثلي الادعاء سيجرون تحقيقا في هذه الادعاءات.

ولقى نحو 34 ألف شخص حتفهم العام الماضي في المكسيك، وهو رقم قياسي، بينما سجلت البلاد أكثر من 250 ألف حادث اغتيال خلال العقد الماضي.