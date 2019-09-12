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ترامب: بولتون طلب الرحيل بعد خطأ بشأن كوريا الشمالية

ترامب وبولتون
ترامب وبولتون
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:35 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:35 ص

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من التفاصيل، الأربعاء بشأن استقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، كاشفا عن خلاف مع بولتون بشأن العديد من الأمور، وخاصة التعامل مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب إن بولتون "ارتكب خطأ كبيرا عندما تحدث عن النموذج الليبي بالنسبة لكيم جونج اون" الزعيم الكوري الشمالي الذي، ارتبط معه ترامب بعلاقة صداقة.

وأضاف ترامب "لم يكن هذا تصريحا جيدا ليدلي به.. انظروا إلى ما حدث للقذافي".

وتردد أن بولتون أدلى بهذا التصريح كوسيلة لدفع كيم جونج أون للاستجابة للمطالب الأمريكية.

وأضاف ترامب أن هذا التصريح "أعادنا للخلف" في المفاوضات الرامية إلى اقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.


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