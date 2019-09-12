محافظ الغربية: ضبط 461 مخالفة تموينية خلال 10 أيام

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أصدر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته المشددة بالاستمرار في شن الحملات التموينية المفاجئة على المحال التجارية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك، في إطار الحرص على ضبط الأسواق من توافر كافة المعروضات بكميات كافية، وفي صورة جيدة وعدم المغالاة في أسعارها.

ففي هذا الشأن؛ قامت مديرية التموين بالغربية بتشكيل حملات تموينية بالإشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومباحث تموين الغربية أسفرت عن تحرير461 مخالفة تموينية في الفترة من 1-10-9-2019.

وفي مركز ومدينة طنطا تم تحرير124 مخالفة تموينية نتيجة المرور المفاجئ على مستودعات الغاز والمحال التجارية عبارة عن (62 مخالفة بالمخابز - 57 مخالفة بالأسواق – 5 مخالفات بمحطات الوقود).

وفي مركز ومدينة المحلة الكبرى تم تحرير90 مخالفة تموينية تمثلوا في (58 مخالفة بالمخابز – 32 مخالفة بالأسواق).

أما في مركز ومدينة كفر الزيات تم تحرير 73 مخالفة تمثلوا في (42 مخالفة بالمخابز – 31 مخالفة بالأسواق).

بينما في مركز سمنود تم تحرير 11 مخالفة تموينية تضمنوا (5 مخالفات بالمخابز - 6 مخالفات بالأسواق).

كما تم تحرير 25 مخالفة في مركز زفتي تمثلوا في (13 مخالفة بالمخابز – 12 مخالفة بالأسواق).

أما في مركز السنطة تم تحرير 28 مخالفة تضمنوا (20 مخالفة بالمخابز - 5 مخالفات بالأسواق - 3 مخالفات بمحطات الوقود).

وفي مركز ومدينة بسيون تم تحرير18 مخالفة تموينية تمثلوا في (9 مخالفات بالمخابز – 9 مخالفات بالأسواق).

بينما تم تحرير 46 مخالفة تموينية بمركز قطور تضمنوا (20 مخالفة بالمخابز – 19 مخالفة بالأسواق – 7 مخالفات بمحطات الوقود).

وأسفرت حملات مديرية التموين أيضاً عن ضبط 28 مخالفة بالمخابز و18 مخالفة أخرى في مجال الأسواق.

وأسفرت هذه المخالفات عن ضبط (39 شيكارة دقيق بلدي – 90 كجم زبيب بدون بيانات – 16 عبوة عسل نحل – 26 كجم لحوم منتهية الصلاحية).

من جانبه؛ أكد محافظ الغربية، أن هذه الحملات تستهدف محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وعدم مغالاة الأسعار عليهم.